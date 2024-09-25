Стали известны подробности состояния Мадянова перед смертью

Родные умершего Романа Мадянова последние несколько недель готовились к его смерти. Как сообщает Telegram-канал Shot, актеру назначили паллиативное лечение — поддерживающую терапию.

Онкологическое заболевание у Мадянова диагностировали в 2020 году, однако болезнь стала прогрессировать лишь прошлой весной. Артист до последнего продолжал сниматься. Состояние обострилось две недели назад: актер перестал вставать с кровати, начал тяжело дышать и почти ничего не ел.

Умер актер Роман Мадянов

Сейчас в производстве находятся более 10 кинопроектов с участием Мадянова. Два из них выйдут в ближайшие месяцы: комедия «Битва пап» в октябре и драма «Любовь Советского Союза» в ноябре.

Напомним, что Мадянов скончался 25 сентября в своем доме в поселке Ромашкино Раменского городского округа в возрасте 62 лет. Shot писал, что у него было злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого.