Умер актер Роман Мадянов

Скончался актер Роман Мадянов. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Екатерина Стриженова.

Стриженова назвала Мадянова восхитительным артистом, подчеркнув, что всегда отмечала его талант.

«Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — добавила артистка.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Мадянов умер от онкологического заболевания. В публикации утверждается, что весной у артиста диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Кроме того, обнаружились кисты в почках, селезенке и печени. По информации канала, он ушел из жизни у себя дома в Новогиреево. Прибывшие врачи скорой помощи ничего не смогли сделать.

Мадянову было 62 года. Он родился 22 июля 1962 года в Дедовске Московской области. Его отец работал режиссером на телевидении и брал сына с собой, где его заметили ассистенты других режиссеров. Дебют Мадянова в кино состоялся в девятилетнем возрасте — будущая знаменитость исполнила эпизодическую роль в фильме «Перевод с английского». Всего за школьные годы успел сняться в десяти картинах.

Позднее окончил ГИТИС. Играл в Московском театре имени Маяковского, где исполнил около 30 ролей. Широкому зрителю он больше всего запомнился по ролям в сериалах «Домашний арест», «Солдаты» и фильме «Левиафан».