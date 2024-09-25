Вирусолог оценил угрозу распространения в РФ нового штамма коронавируса XEC

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков на фоне сообщений о выявлении в России нового штамма коронавируса XEC оценил угрозу его распространения, а также напомнил о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее в России выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса под названием ХЕС, сообщал Роспотребнадзор. Один случай заражения был обнаружен в Ростовской области, второй — в Уфе. Отмечалось, что XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21 процента секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15 и 8 процентов секвенированных образцов соответственно.

Говоря о рисках распространения нового штамма в России, эксперт отметил, что большая часть населения страны ранее либо переболела коронавирусом, либо вакцинировалась.

У этих людей новый штамм XEC, как и его собратья, которые сейчас циркулируют на территории России, безусловно, может вызвать определенные проблемы, но это будут проблемы в виде классической сезонной ОРВИ [Острая респираторно-вирусная инфекция]. Подчеркну, это касается тех людей, кто достаточно давно переболел коронавирусом, чья иммунная система два или три года назад видела «предка» штамма XEC. В нашей популяции таких людей немало. Кроме того, тут нужно понимать, что доза вируса имеет значение, что течение заболевания будет напрямую пропорционально количеству вируса, которое человек получил от другого инфицированного человека. При этом нужно отметить, что большие объемы вирусной инфекции в основном передают маленькие дети, которые в основной своей массе не переболели SARS-CoV-2 и по понятным причинам не были вакцинированы. В осенний период растет заболеваемость именно потому, что это тот сезон, когда дети идут в детские сады, в школы – это массовая социализация, которой всегда соответствуют вирусные инфекции, и SARS-CoV-2 – не исключение. Павел Волчков Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ

Дети являются «естественными нишами для развития эпидемиологического процесса», подчеркнул специалист.

«И именно дети зачастую являются основными источниками высоких доз вирусных инфекций, прежде всего, для своих родителей и других родственников, которые находятся с ними в одном пространстве и ухаживают за ними. Наибольшие риски здесь возникают для дедушек и бабушек заболевших детей, которые от своих внуков могут получить высокую дозу вируса, встреча с ними может стать для пожилых людей очень печальной – вплоть до летальных исходов. При этом если взрослый человек получит дозу вируса «мимоходом», то вероятность заразиться будет, но она будет невысокой. У взрослых людей, которые не получили высокую дозу, чья иммунная система ранее уже встречалась с вирусом, инфекция будет протекать легко», – отметил собеседник Рамблера.

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о профилактике коронавирусной инфекции на фоне появления нового штамма XEC.

«Профилактика всегда одна и та же – постарайтесь обезопасить себя от заведомо инфицированных людей. Люди, которые вокруг вас чихают и кашляют, могут напрямую вас заразить не только SARS-CoV-2, но и гриппом, и другими сезонными респираторными заболеваниями. Поэтому если вы видите, что человек болеет, то не нужно находиться с ним в одном помещении, не нужно с ним сближаться. В таком случае вы как минимум не получите большую дозу вируса, у вас как минимум не будет тяжелого течения заболевания. Да, легкую форму заболевания можно подхватить, например, находясь в общественном транспорте, но тут контакт, скорее всего, будет непродолжительным, и вы получите низкую дозу. В таком случае ваша иммунная система «познакомится» с вирусом, «запомнит» его и выработает необходимый иммунный ответ в виде антител и прочих иммунологических компонентов… Если же вы видите, что ваш ребенок заболел, то, помимо заботы о нем, примите всяческие меры и по отношению к себе. То есть тут нужно минимизировать время контакта с больным человеком, проветривать помещение, где он находится. При уходе за больным используйте респираторные маски – это действительно помогает», – отметил Волчков. «Если у вас все-таки проявились признаки инфекции, такие как температура, першение в горле, насморк, головная боль, в редких случаях ломота во всем теле, то останьтесь дома – не будьте тем самым человеком, кто распространяет инфекцию. Мониторьте собственное состояние – если вы понимаете, что болезнь протекает дольше обычного, что серьезная температура держится более 4-5 дней, то обращайтесь к врачу», - добавил он.

Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю увеличилась на 11,4%, гриппом и ОРВИ за такой же период - на 24,7%.