Дума одобрила запрет на усыновление в страны с разрешенной сменой пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом сообщает РИА Новости.

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В июле спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты начали рассматривать этот законопроект. Он отмечал, что российские власти хотят «исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновленные дети».

Володин уточнял, что законопроект предполагает отказ в усыновлении детей гражданами Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран. Речь идет о государствах, где разрешены операции по смене пола и внесение соответствующих изменений в документы.

В документах к законопроекту подчеркивается, что инициатива, «по сути, вводит запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО».

Летом 2023 года в России приняли закон, запрещающий смену пола. Закон, в частности, запрещает менять информацию в графе «Пол» в российских документах и проводить операции. Людям, которые прошли через такие операции и смену документов ранее, закон запрещает усыновлять детей.

В РФ также действует «закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских детей. Закон получил такое название по имени мальчика, усыновленного американцами и погибшего в 2008 году - приемный отец в 32-градусную жару забыл ребенка в закрытой машине на девять часов. Американский суд оправдал мужчину.