ЕГЭ по иностранному языку станет ненужным для некоторых специальностей

Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для таких специальностей, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Об этом со ссылкой на соответствующий проект министерства пишет РИА Новости.

Для поступления на эти направления предусмотрены ЕГЭ по математике и русскому (обязательные экзамены), а также по информатике, истории, обществознанию или географии на выбор вуза. Университет также может дать право выбора абитуриенту, что именно он будет сдавать из утвержденного списка экзаменов.

При этом будущие абитуриенты должны определиться с дисциплинами, по которым будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. А университетам необходимо опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

По данным пресс-службы РАНХиГС, которые приводит газета «Коммерсант», для поступления на программу «Менеджмент» 40% абитуриентов выбирали иностранный язык, а на «медиаменеджменте» - целых 80%. А в Государственном университете управления отметили, что в этом году среди поступивших на менеджмент и экономику 21% выбрали иностранный язык, остальные - обществознание.

Ранее в Минобрнауки отметили, что существующий сейчас перечень вступительных испытаний нуждается в актуализации. В частности, ведомство хочет увеличить роль физики при поступлении на инженерные специальности. В министерстве считают необходимым укрепление связи между профилем, качеством подготовки в школе и требованиям программы высшего образования. Если проект примут, то изменения начнут действовать уже с 2025 года. В таком случае школьникам, перешедшим в 11 класс в этом году, придется поступать по новым правилам.