Циклон приближается к побережью Сочи, ожидается пик осадков

На российский курортный город Сочи надвигается мощнейший с 2005 года циклон Медикан. Об этом сообщил Telegram-канал Сочи News. По информации авторов публикации, пик осадков ожидается в ближайшее время.

© Кристина Кормилицына/РИА Новости // Люди убегают от волны на набережной в Сочи во время шторма, 27 ноября 2023 года

В Сочи и на территории "Сириус" могут возникнуть ЧП. Глава города Сочи Андрей Прошунин перевел в режим повышенной готовности все городские службы. Пункты временного размещения подготовлены, чтобы принять эвакуированных. Накануне в мэрии прошло совещание с участием всех служб города, на котором был принят ряд решений.

По результатам встречи, были сформированы аварийные бригады во всех районах и на критически важных предприятиях, в готовности находятся около тысячи человек и четыреста единиц техники, а на на критических узлах коммунальной инфраструктуры были проведена проверка. Также ведется дежурство у русел рек и опасных переходах через и ручьи Отдыхающих и жителей предупредили, что пляжи полностью закрыты. Отмечается, что при включении сирены оповещения надо пройти в в пункты временного размещения.