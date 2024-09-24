Мединский заявил о пользе новых учебников по истории при сдаче ЕГЭ

После их введения для 10-11-х классов ученики получают более высокие баллы на экзамене.

«Отзывы неплохие. И даже по последним оценкам научных институтов системы Минобра, очень хорошие данные по сдаче ЕГЭ по новейшей истории — выше среднего. Это говорит о том, что те, кто учились по учебникам 11-го класса, средний балл сдачи существенно выше, чем это было раньше», — сказал помощник президента, глава Российского военно-исторического общества во время рабочей поездки в Мурманск.

По словам Мединского, учебники по истории для 5-9-х классов поступают в некоторые школы на апробацию, затем по итогам отзывов вносятся коррективы.