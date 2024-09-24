Как прошел III Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток"

Культурно-деловое событие прошло в Хабаровске при поддержке фонда Росконгресс

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Более 800 участников объединила официальная часть III Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток". Деловое событие прошло Фонда Росконгресс и в этом году стало официальной дальневосточной площадкой якорного мероприятия в сфере туризма – Российского туристического форума "Путешествуй!". Отраслевая площадка объединила более 800 участников: представителей федеральных и региональных органов власти, туристического и гостиничного бизнеса, ассоциаций и общественных объединений в сфере туризма.

Как отметили в министерстве туризма Хабаровского края в рамках официальной части было поведено более 20 тематических сессий. География гостей форума также достаточно широка – в Хабаровск приехали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Нижегородской и Иркутской областей, Бурятии, Якутии, Камчтки, Магадана, Сахалина, Приморья, Амурской области, ЕАО, а также Китая и Республики Беларусь, в режиме онлайн к международным сессиям подключились представители Вьетнама.

Мы, в том числе, рассмотрели создание и модернизацию туристических троп на Дальнем Востоке. Ведь именно дальневосточные территории стали первопроходцами в реализации мероприятий по исполнению поручения Президента России Владимира Путина по созданию экосистемы туристических троп. Поговорили о ключевых тенденциях въездного и выездного туризма, который уже в 2023 году восстановился на 40%. А также обсудили, что готовы предложить федеральным партнерам региональные туроператоры, - рассказала министр туризма края каря Екатерина Пунтус.

Деловой частью мероприятия форума не ограничилось. Более 50 тысяч человек стали участниками уличного праздника "Мы – большая страна". Были организованы гастрономический фестиваль "ГастроХаб", познавательные лектории, конкурс любительской фотографии, выступление популярных музыкальных групп Хабаровска.

Мы рады, что нам удалось удивить и угостить вкусными блюдами и гостей края. Получаем очень много положительных откликов. Если говорить о цифрах, то по предварительным оценкам, большой уличный праздник Для "ГастроХаба" было заготовлено три тонны продуктов, продано более 12 тысяч блюд и около 6 тысяч напитков, – рассказали в профильном ведомстве.

Ярким завершением праздника стал концерт хедлайнера – группы с "вкусным" названием "Пицца". Тысячи хабаровчан и гостей краевого центра собрались на Комсомольской площади, чтобы спеть любимые песни вместе с музыкантами. Солист группы Сергей Приказчиков пообещал, что со временем попробует написать песню, вдохновившись хабаровскими закатами.