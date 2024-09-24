Сарик Андреасян рассказал, почему у него пытаются отобрать права

Режиссер Сарик Андреасян заявил о намерении обжаловать решение суда о лишении его водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам Андреасяна, его лишили прав, поскольку «кто-то очень сильно попросил».

«Многим людям очень тяжело дается мой успех и поэтому у меня пытаются отобрать права, средь бела дня окружают и устраивают шмон машины и меня, царапают машину моей жены», — написал режиссер.

Он отметил, что в мае его действительно остановили полицейские в районе Цветного бульвара около полудня. Режиссер утверждает, что не был в тот момент пьян.

«Я честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина. Они сразу же включили свои GoPro и стали устраивать шоу с каким-то невероятным пафосом — будто поймали особо опасного человека. Я сдал тест прямо там. Мне сказали, что у меня показало выше, но сам я результат в глаза не видел», — указал Андреасян.

Режиссер подчеркнул, что намерен обжаловать решение суда о лишении его прав.

Ранее сообщалось, что мировой судебный участок района Мещанский в Москве на полтора года лишил Андреасяна водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.