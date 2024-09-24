В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 15 сел

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию жителей из 15 населенных пунктов нескольких районов Боровской общины. Речь идет о селах, наиболее приближенных к линии фронта.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Боровского поселкового совета, эвакуировать хотят жителей сел Изюмского, Первомайского, Богуславского и Чернещинского округов.

Украинские власти проводят эвакуацию населения на подконтрольных им территориях, мотивируя это "вопросами безопасности".

При этом ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отмечал, что часто жители региона не хотят эвакуироваться, а мероприятия украинских властей по вывозу населения бывают связаны с подготовкой ВСУ к обороне. При этом, по его словам, отказ от эвакуации может быть чреват серьезными проблемами.