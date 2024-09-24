Руководители Rambler&Co и компании «Афиша» вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили юбилейный 25-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в который входят самые эффективные управленцы России. Список составляется по экспертному мнению уже признанных профессионалов – лучшие оценивают лучших. В этом году среди номинантов – топ-менеджеры медиахолдинга Rambler&Co и компании «Афиша».

В рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» в 2024 году отмечены сразу четыре руководителя медиахолдинга Rambler&Co.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, вошёл в топ-10 рейтинга «Высшие руководители» категории «Медиабизнес». В зону его ответственности входят федеральные «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат» и тематические СМИ – «Секрет фирмы», «Мослента», Ferra.ru, Motor.ru, Quto.ru, «Страсти», блог-платформа LiveJournal. Под руководством Цыпера драйверами роста и устойчивости компании стали контент, рекламоёмкость, а также интеграция инновационных технологий – «Газета.Ru» первой среди российских СМИ интегрировала в работу ИИ для оперативной публикации контента.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», занял 2 место номинации «Директора по развитию». Тодоров отвечает за стратегическое развитие крупнейших федеральных СМИ, таких как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Секрет фирмы» и другие. В прошлом году издания увеличили показатель цитируемости на 17% и 30% соответственно («Медиалогия»).

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co, вошла в топ-5 номинации «Директора по общественным и корпоративным связям». В зону ответственности входит укрепление репутации медиахолдинга и его активов как верифицированных источников информации в условиях трансформации российского медиаландшафта. За год существенно снизился негатив, вырос медиаиндекс, охват в СМИ достиг 226,7 млн, а в соцсетях просмотры новостей бренда выросли на 42%.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co, стал лидером номинации «Директора по кибербезопасности». Под его руководством запущены проекты по обеспечению защищенности всех ресурсов Rambler&Co и создан собственный центр предотвращения киберинцидентов.

Топ-менеджеры компании «Афиша» отмечены в рейтинге за расширение географии и партнёрских связей в билетном бизнесе, а также за успешные имиджевые кампании.

Илья Альтшулер, генеральный директор компании «Афиша», вошёл в номинацию «Высшие руководители». Под его руководством команда перезапустила культовый бренд «Афиша» и проект «Афиша Рестораны», компания также вошла в пятерку ведущих билетных операторов страны.

Антон Бельчиков, директор по маркетингу компании «Афиша», вошёл в топ-10 номинации «Директора по маркетингу». Вместе с командой провёл успешную трансформацию бизнеса в культурный e-com-проект, а также запустил монетизацию рекламных мест, что принесло компании дополнительную прибыль и увеличило базу активных клиентов по всем каналам. Маркетинговой дирекцией проведена рекламная кампания, включающая наружные и медийные размещения, а также интеграции в площадки организаторов, охват которой превысил 18 миллионов человек.