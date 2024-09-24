Российский Иллюзионный Форум объединит всех мэтров иллюзионного жанра

27 и 28 октября на Основной сцене Московского театра иллюзии пройдет новый масштабный фестиваль иллюзионного искусства – Российский Иллюзионный Форум, призванный объединить как профессионалов, так и любителей, всех поклонников этого жанра со всей страны.

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Говоря про уникальность форума, режиссёр-постановщик, сценарист и ведущий Сергей Орлов подчёркивает: «Впервые акцент будет сделан не только на профессиональное мастерство иллюзионистов – искусство манипуляций, демонстрации салонных фокусов и больших иллюзионов, но и на сценарий и режиссуру номера. Сегодня зрителю уже недостаточно просто виртуозной техники и вау-эффекта, публика ждет шоу, хочет видеть на сцене полноценную историю, героев и персонажей, развитие сюжета».

Главная цель форума – популяризация и продвижение иллюзионного искусства. Впервые на одной сцене соберутся мэтры иллюзионного жанра: победители и лауреаты крупнейших и самых престижных международных конгрессов иллюзионистов, в том числе действующий Чемпион Европы в жанре микромагии 2024 года Владимир Григорьев. Программа фестиваля рассчитана не только на профессиональное сообщество, но и на широкую публику. Посетить форум может каждый желающий.

«Одна из главных задач форума – это создание пространства для свободного общения, обмена опытом профессионалов и поклонников иллюзионного жанра, демонстрации новых возможностей, свежих идей и необычных решений», – рассказывает организатор Международных иллюзионных конгрессов в Москве, основатель «Русского Общества Любителей Фокусов» Юрий Сергиенко.

Программа РИФ-2024 включает в себя: конкурс профессионального мастерства по жанрам и категориям, образовательные лекции, мастер-классы от лучших иллюзионистов России, дискуссии и шоу-программы, рассчитанные на широкую зрительскую аудиторию.

«В конкурсной программе и во время гала-шоу будет представлено большое количество иллюзионных аттракционов и салонных фокусов, как современных трюковых новинок, так и новая интерпретация классики», – добавляет режиссёр.

Жюри конкурсной программы состоит из авторитетных артистов, которые в разные годы занимали призовые места на самых престижных иллюзионных фестивалях Европы и мира.

Иллюзионист, создатель нового направления в иллюзионном жанре «Stand up magic» Сергей Листопад подчеркивает, что этот форум будет особенно уникальным: «Как минимум потому, что среди членов жюри – легендарные личности. Как максимум – конкурсная программа будет насыщенной, интересной, а самое главное – предельно честной».

Председатель жюри – Екатерина Медведева

Члены жюри – Сергей Сафронов, Сергей Воронцов, Сергей Листопад, Александр Шальнев, Вадим Савенков, Анатолий Ляшенко

Организаторы форума:

ГБУК г. Москвы «Московский театр иллюзии»

Общество Любителей Фокусов

Магическая Дача

Программа форума:

27 октября, воскресенье:

09:00 – Регистрация, дилеры

11:00 – Открытие форума

11:30 – Конкурс 1: «Микромагия»

13:30 – Лекция / Мастер-класс / Дискуссия 1

15:00 – Конкурс 2 «Детская магия»

16:00 – Лекция / Мастер-класс / Дискуссия 2

17:00 – Шоу дилеров (фойе)

19:00 – Гала-шоу «Телепорт»

28 октября, понедельник:

09:00 – Регистрация, дилеры

10:00 – Конкурс 3: «Сценическая магия»

12:00 – Лекция / Мастер-класс / Дискуссия 3

13:30 – Шоу «Микромагия»

15:00 – Лекция / Мастер-класс / Дискуссия 4

16:00 – Шоу-конкурс 4: «Удиви Мастера»

19:00 – Церемония награждения и гала-шоу

Адрес: Москва, ул. Лазо, 3 (м. Перово)

Билеты доступны по ссылке.