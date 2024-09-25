Эксперт призвал не прятать контрацептивы в супермаркетах от детей

Они не обращают на презервативы внимание.

В поле зрения несовершеннолетних попадает алкогольная продукция.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор Института демографического развития Евгений Журавлёв отметил, что школьники нуждаются в половом воспитании.

«Перестать продавать контрацептивы на кассах и делать для этого отдельные полки для взрослых — значит ограничить доступ подростков к инструменту защиты от инфекционных заболеваний. Репродуктивное здоровье нации — основа демографической устойчивости страны. Непонятно, как сокрытие контрацептивов способствует половой «сдержанности»? Эффективно повлиять на это могло бы скорее половое воспитание. Дети же, увидевшие презервативы на кассе, либо не обращают на них внимания, либо не понимают, что видят: это вне сферы их интересов. Те же пятилетки, о которых говорит депутат Виталий Милонов, регулярно сталкиваются с другими «взрослыми» товарами, с алкоголем. Однако многочисленные ряды алкогольной продукции видны и доступны всем. И, кстати, намного более заметны, чем несколько коробочек на кассе».

Депутат Виталий Милонов призвал владельцев магазинов скрывать презервативы от детей. Средства контрацепции должны находиться на отдельных полках, незаметных для несовершеннолетних. Такое мнение зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства выразил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».