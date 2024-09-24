Друг Донцовой раскрыл детали отравления ее собак

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Близкий друг писательницы Дарьи Донцовой сообщил, что в инциденте с отравлением двух ее собак присутствует украинский след. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября.

— Я считаю, что там есть украинский след. Они (сотрудники ЦИПсО— прим. «ВМ») вредят всем, кто хоть как-то стоит рядом с нашими бойцами и является лидером общественного мнения. Они бьют по самому больному, что есть у человека, — рассказал друг Донцовой.

По его словам, люди, которые за этим стоят, завербовали хейтеров Донцовой и убили животных. При этом знакомый писательницы отметил, что чаще всего такие люди даже не знакомы с творчеством Донцовой, пишет «Абзац».

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23 сентября, стало известно, что собак Донцовой отравили. Угрозы в адрес животных Донцовой поступали уже давно, но в конце августа она обнаружила, что ее мопсы Фина и Мулечка отравлены. Первый питомец выжил, а второго не стало 27 августа. После этой трагедии у дома писательницы установили камеры видеонаблюдения. Сотрудники правопорядка активно ищут отравителей.

Донцова всегда с мужеством относилась к теме своего здоровья. В декабре она рассказала, как однажды разделась перед полным залом зрителей. Ее обвинили в том, что она пиарится на теме онкологии. Тогда Донцова попросила выключить камеры и сняла с себя рубашку и белье, показав следы от операций.