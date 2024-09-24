В городском транспорте Уфы введут оплату по QR коду

Оплата по QR-коду начнет действовать в городском транспорте Уфы с 10 октября, проект начнет реализовываться на автобусах госперевозчика "Башавтотранс". До конца 2024 года будет действовать скидка в размере 13 рублей на каждую поездку, передает корреспондент ТАСС с пресс-конференции.

"С 10 октября планируется запустить акцию по оплате с помощью QR, NFC-табличек. Это позволит пассажирам оплатить проезд в любой точке транспортного средства с использованием смартфона при помощи этих табличек через приложения СБПэй и "Алга" на территории Республики Башкортостан", - сообщил руководитель Центра организации перевозок региона Азамат Бареев.

По словам директора по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Марии Точиловой, таблички будут размещены в разных местах в салоне автобуса, в том числе на окнах. Оплатить проезд можно будет по NFC метке, QR-коду, либо через приложение СБПэй. "С 10 октября при оплате поездок с помощью этих технологий каждая поездка будет дешевле на 13 рублей. Акция продлится до конца года", - сообщила Точилова.

Технология со временем будет работать и в других городах республики, сейчас таблички для оплаты устанавливаются в порядка 1,5 тыс. транспортных средств, добавила она. Согласие на участие в проекте дали и несколько частных перевозчиков.