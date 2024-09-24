Кузнецова сообщила о сохранении в РФ тенденции к снижению численности населения

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Тенденция к снижению численности населения продолжает сохраняться в России, по данным с начала года, убыль населения составила 312,5 тыс. человек, что на 49 тыс. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщила вице-спикер Думы Анна Кузнецова на площадке демографического форума, который проходит в Сочи.

"Убыль населения составила 312,5 тыс. человек, на 49 тыс. больше, чем в прошлом году. Родилось 599 тыс. детей, на 16 тыс. меньше, чем в прошлом году. Зарегистрировано браков 359 тыс., на 11,5 тыс. меньше, чем в прошлом году", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в соответствии с демографическим прогнозом ООН, численность населения России к 2100 году составит 124 млн жителей, большая доля будет приходиться на пожилых людей. "Это с учетом ожидаемого прибытия в нашу страну 20 млн мигрантов. Эти показатели связаны в том числе с общемировыми показателями темпов рождаемости", - резюмировала Кузнецова.

V Всероссийский демографический форум проходит на площадке Сочинского института (филиала) РУДН с 23 по 27 сентября. Он объединяет российских и зарубежных ученых, представителей органов государственной власти и гражданского общества для обсуждения приоритетных национальных интересов страны, связанных с обеспечением демографической безопасности.