В России появится православный мессенджер

Ближайшей осенью в России заработает православный мессенджер «Зосима», сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в беседе с РИА Новости. По его словам, изначально приложение разрабатывали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани».

Однако теперь присоединиться смогут и другие пользователи. На платформе можно создавать аккаунты и собирать пожертвования.

«Для проекта «Спаси и сохрани» сделали специальный мессенджер <...>, называется «Зосима» — в честь святого. Наши партнеры его год писали, запускаем в ноябре 2024 года», — пояснил Агапов.

Ранее аналитик фонда «Национальная технологическая инициатива» Игорь Бедеров рассказал, что мессенджеры Element, Jabber и Briar могут заменить Telegram в России. Эксперт подчеркнул, что приложения обладают высокой степенью приватности. Сервисы можно использовать как для личных переписок, так и рабочих.

Аналитик уточнил, что эти приложения можно разместить на собственных серверах, а также добавить к ним внешнее шифрование данных. Это, в свою очередь, гарантирует полную конфиденциальность. Однако в случае изъятия серверов приватности уже не будет, отметил Бедеров.