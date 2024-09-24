Россиянам напомнили о рекомендациях не посещать две страны

Российское посольство в Израиле напомнило гражданам России о рекомендации не посещать это ближневосточное государство без крайней необходимости. В то же время в диппредставительстве уточнили, что россиянам не запрещают ездить в Израиль.

«Мы не запрещаем визиты наших граждан в Израиль, но призываем взвешенно подходить к необходимости таких визитов и осуществлять их только в случае крайней необходимости — гуманитарные случаи, медицинские, какие-то другие. Обстановка действительно не способствует тому, чтобы сейчас в массовом порядке посещать как Израиль, так и прилегающие страны», — сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Россия-24».

Соответствующие рекомендации были опубликованы еще в октябре 2023 года. Посол России в Ливане Александр Рудаков также напомнил, что сейчас не время посещать эту страну. Он призвал находящихся в Ливане россиян улететь, пока аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что ночью 24 сентября движение «Хезболла» ударило тяжелыми ракетами по израильскому военному аэродрому в районе города Афула и авиабазе Рамат-Давид.