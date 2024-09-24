Протоиерей Андрей Ткачев, известный своими неоднозначными высказываниями, уже успел затронуть различные социальные группы, включая женщин, мужчин, молодых людей и стариков. Теперь он раскритиковал женщин, которые не кормят грудью.

Его высказываниями возмутилась Ксения Собчак.

«Предлагаю протоиерею пойти дальше и предложить оскопить каждого мужчину, который не стал отцом в браке. И установить определенный срок, данный ему Богом для выполнения этой задачи», – отметила журналистка.

Протоирей заявил, что бездетным женщинам стоило родиться мальчиками

Например, возраст согласия плюс пять лет сверху. Журналистка добавила, зачем мелочиться? Об этом она рассуждала в своем телеграм-канале. Священник высказал мнение, что женщине в таком случае лучше быть мужчиной, если она не кормит грудью. Собчак назвала проповеди протоиерея «не вполне разумными».