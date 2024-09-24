Назван размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Штрафы за пропаганду идеологии бездетности составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 млн для юрлиц. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри) по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола получил поддержку со стороны Правительства РФ.

Протоирей заявил, что бездетным женщинам стоило родиться мальчиками

Сегодня Володин заявил, что к рассмотрению указанного законопроекта уже приступили. Как уточнил он, в данном случае «речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность». По его словам, власти предлагают запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили об организации проверки бесплатного сервиса для изучения иностранных языков Duolingo с письменными уроками, диктантами и разговорными заданиями на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.