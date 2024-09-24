Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что основательница Wildberries, его супруга Татьяна Ким «поставила под угрозу рост ВВП страны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бакальчук сообщил, что направил Ким «очень важное письмо». По его словам, основательница Wildberries приняла «необдуманное» решение остановить выплаты подрядчикам за строительство складов.

«Ситуация зашла слишком далеко. Татьяна <…> поставила под угрозу не только работу миллионов людей, но и стабильность целой отрасли, и рост ВВП страны!» - написал Бакальчук.

Он утверждает, что 300 российских подрядных организаций «остались без денег за уже выполненные работы». Бизнесмен заявил, что призывает к «диалогу и решению вопроса».

В июле глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Бакальчук обратился к нему из-за проблем с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries. Утверждалось, что рейдеры «оградили» основательницу Wildberries от мужа и детей. Позже сама Бакальчук заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее решении развестись с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ Outdoor была согласована с супругом.

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Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.

Через несколько дней после происшествия основательница Wildberries объявила, что меняет фамилию Бакальчук на свою девичью - Ким.