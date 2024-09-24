Создатель «Флибусты» сообщил об опухоли и закрытии сайта

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста», который наиболее известен пользователям под псевдонимом Stiver, сообщил, что у него нашли опухоль, и предупредил об окончании работы сайта.

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Об этом стало известно во вторник, 24 сентября.

— Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, «Флибуста» на этом, видимо, закончилась, как и я сам, — заявил создатель.

Он выразил благодарность всем пользователям, сказав, что было весело. Кроме того, он предупредил, что все серверы оплачены на несколько недель, следует из сообщения в Telegram-канале РБК.

12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к «Фикбуку» на территории РФ и потребовал удалить с сайта информацию, связанную с ЛГБТ*. По словам представителей платформы, произошло недоразумение, которое устранят в скором времени.

В апреле ведомство ограничило доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». С 1 марта Роскомнадзор стал блокировать информацию, которая популяризирует или рекламирует средства для обхода блокировок.

*Признано экстремистским движением на территории Российской Федерации.