За счет средств ОМС провели более 800 тыс. процедур ЭКО

Более 800 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведено специалистами в рамках программы обязательного медицинского страхования с момента включения в нее данной процедуры. Об этом сообщили ТАСС в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"С 2013 года программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования устанавливается средний норматив объема медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении в условиях дневного стационара, единицей измерения которого являются случаи. За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования с 2013 года проведено более 800 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ежегодно отмечается рост на процедуру ЭКО за счет ОМС, выполненной семьям с бесплодием. По данным ФОМС, в 2023 году в рамках территориальной и базовой программ ОМС и базовой программы обязательного было выполнено 108,7 тыс. процедуры ЭКО, что на 10,6% больше, чем годом ранее.

"По оперативным данным за 8 месяцев 2024 года выполнено 71,5 тыс. процедуры экстракорпорального оплодотворения", - следует из информации, предоставленной ФОМС.

В сообщении отмечается, что с 2024 года распределение объемов помощи по проведению ЭКО осуществляется для медучреждений, выполнивших не менее 100 случаев за предыдущий год (за счет всех источников финансирования). "Таким образом, установленные на законодательном уровне нормы позволяют регионам организовывать проведение процедур экстракорпорального оплодотворения и способствовать увеличению рождаемости населения", - заключили в ФОМС.

С 2013 года процедура ЭКО проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования, выделяемых ФОМС. Все застрахованные граждане имеют возможность воспользоваться правом лечения бесплодия бесплатно, получив специальную квоту. Длительность обследования причин бесплодия составляет от трех месяцев до полугода после безуспешной попытки зачатия в течение одного года.