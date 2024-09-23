Протоирей заявил, что бездетным женщинам стоило родиться мальчиками

Бездетным женщинам не нужна грудь, им стоило бы родиться мальчиками, заявил протоиерей Андрей Ткачев. Видео опубликовал портал Ura.ru в Telegram-канале.

По данным портала, священник возмутился «пустым лонам и некормящим сосцам» женщин, живущих в браке.

«Может быть, кого-нибудь из них ты найдешь достойными, чтобы они-таки зачали. Потому что женщине дана утроба, чтобы рожать, и грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила — и не кормила грудью — зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Зачем это бесполезное все?» — заявил священник.

Ранее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина назвала «отсталыми» взгляды протоиерея Андрея Ткачева.

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По ее мнению, священник остался даже не в 19, а в позапрошлом веке. Она уточнила, что диктовать светскому государству свои отсталые даже внутри РПЦ взгляды — это уже позавчерашнее время.