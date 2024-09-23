Андрейченко рассказала, почему уехала из России

Известная российская и советская актриса Наталья Андрейченко сообщила, что живет в уникальном месте в Мексике - между Карибским морем и джунглями в поселении на несколько домов.

При этом, ее место жительства недалеко от аэропорта.

«Но найти меня и мой оазис не так просто. Вот так случилось, Господь показал мне это место. Меня вели в место силы — и привели в момент, когда мне это было очень нужно. Я пережила безумные трагедии, и это место закрыло меня своими божественными пальмовыми деревьями, сохранило мне жизнь», - рассказала Андрейченко «Газете.Ru».

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!» не чувствует своего отрыва от России. И готова вернуться ради интересной роли.

«Я дома и всегда буду дома, потому что обожаю эту страну и предана этой стране. Я предана миллионам людей, которых я люблю и которые в ответ любят меня, потому что они чувствуют мое сердце, которое открыто и дарит им истинную любовь», - отметила она.

Напомним, в 2020 году новость о пропаже актрисы сообщил ее представитель Ян Трунцев. Он заявил, что Андрейченко провела выходные у подруги в Канкуне, после чего перестала выходить на связь. Как оказалось, она просто находилась в специальном поселении в джунглях, набираясь духовных сил.

Справка «СП»:

Наталья Эдуардовна Андрейченко — известная советская, российская актриса театра и кино, телеведущая, славу которой принесла роль Мэри Поппинс. Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР (1984).