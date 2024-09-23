В Нижнем Тагиле установили памятник сантехнику. Об этом пишет журнал «Родина».

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По данным издания, Ленинградский проспект города украсили несколько скульптурных композиций, в том числе сантехник, сидящий на куске трубы. Помимо этого, мастера воссоздали фигуры бронзовых дам с собачками, бегущего с мячом мальчика, и поющего для своей девушки романтика.

Как уточнил замдиректора МУП «Тагилдорстрой» Илья Кузнецов, установка статуй должна была стать финалом благоустройства Ленинградского проспекта. Сейчас работы окончены на 90 процентов, подчеркнул он. Также предстоит засев газона, установка лавочек и урн.

Ранее в сентябре в российском городе появилась первая в стране скульптура программиста. Вице-премьер кабмина Удмуртии Тимур Меджитов сообщил, что упомянутый объект в Ижевске украшает бульвар имени Гоголя.