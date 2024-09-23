В РФ предсказали реакцию Байдена на просьбу Зеленского одобрить удары вглубь России

Президент США Джо Байден заявит Владимиру Зеленскому, что Вашингтон одобрит удары вглубь России после выборов в ноябре 2024 года. Такую реакцию Байдена на возможную просьбу Зеленского предсказал в Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По словам Маркова, в целом Байден скажет на эту просьбу Зеленского «да». Кроме того, политолог предположил, что в ходе переговоров американский президент даст добро на новые попытки Киева оккупировать территорию России, а также согласится на «массированные инвестиции» в экономику Украины.

При этом, Марков предположил, что пункт, который Байден однозначно отклонит в случае запроса Зеленского — «соучастие» системы противовоздушной обороны НАТО в отражении ударов России.

Зеленский призвал Байдена принять ряд решений для Украины

Ранее сообщалось, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов. По информации офиса президента Украины, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а пятый пункт касается поддержки страны после окончания конфликта.