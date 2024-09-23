Пакет законопроектов, направленный на запрет пропаганды чайлдфри, не коснется образа жизни и выбора россиян, речь идет только о запрете распространения идеологии бездетности. Об этом 23 сентября заявила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова.

Как писала «Парламентская газета», в понедельник Правительство России поддержало два законопроекта о введении запрета пропаганды «отказа от деторождения» в средствах массовой информации, интернете, фильмах и рекламе, а также о введении административной ответственности за такие действия по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. При этом в кабмине отметили, что в документе нужно уточнить понятие «отказ от деторождения».

В беседе с ТАСС Аиткулова отметила, что авторы инициативы учтут замечания, которые есть в заключении кабмина, и уточнят само понятие «отказ от деторождения».

«Обращаю особое внимание, что речь идет именно о пропаганде идеологии бездетности, а не об образе жизни и выборе каждого человека», — отметила депутат.

Она также сообщила, что в ближайшее время парламентарии подготовят пакет законопроектов к внесению в Госдуму.

Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения. Об этом пишет ТАСС.

В документе указано, что за чайлдфри собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола, за которые предусмотрены штрафы для граждан от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности до 90 суток.

Если пропаганда будет направлена в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза, отметили авторы законопроекта. Если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или интернете, то юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей.

Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды "отказа от деторождения" в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого называл повышение рождаемости приоритетом для работы правительства России. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Кремль предложение председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о запрете движения "чайлдфри", Песков отметил, что демографическая проблема в стране является одним из главных вызовов для правительства.

Движение чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) в России нужно запретить на законодательном уровне. Такое мнение газете "Известия" выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикеру задали вопрос о состоянии современного феминизма. Матвиенко обратила внимание, что изначально в основе идеологии была идея равноправия женщин. Однако "на Западе феминизм выродился, радикализировался", считает председатель СФ.

"Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то ДНК, придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запретить законодательно", - отметила Матвиенко.

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Посты в социальных сетях, публикации в СМИ или публичные заявления, побуждающие людей к сознательному отказу от рождения детей, будут считаться пропагандой чайлдфри. Об этом в интервью "Ридусу" рассказала председатель Комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Посты и публикации, что семейная пара не может родить ребенка, например, из-за острых материальных проблем или по каким-то медицинским причинам, пропагандой "чайлдфри" не являются. Речь идет о призывах к осознанному отказу от детей, когда говорят, что лучше вообще не рожать, а прожить жизнь исключительно для себя, для своего удовольствия", - пояснила Останина.

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Законопроект о введении наказания за пропаганду движения чайлдфри может создать дополнительные проблемы, так как его критерии размыты. Об этом заявила депутат Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, нельзя наказывать людей за личную позицию в вопросе рождения детей. Горячева отметила, что по опыту, законы без четких границ создают дополнительные проблемы. Так, этот законопроект может только запугать женщин, которые будут бояться выразить свое мнение или обратиться за поддержкой.

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, комментируя возможность борьбы с чайлдфри, подчеркнула в беседе с RT, что речь идёт прежде всего о запрете пропаганды идеологии.

«Это не наша идеология, даже слово не наше... С чем мы можем бороться на законодательном уровне? Мы можем бороться только с запретом пропаганды. Очень хорошо сказала Валентина Ивановна Матвиенко, что человек для себя лично может выбрать любое поведение. Но ты не имеешь права эту идеологию доносить до широких масс, а самое главное — до наших детей», — подчеркнула парламентарий.

По её словам, это основная сейчас задача, которую необходимо решить на законодательном уровне.

«По поводу законопроектов: есть у нас в комитете, я знаю, что ещё разрабатываются. Идея поддержана, движение началось, я уверена, что какой-то из этих законопроектов точно получит своё развитие, станет законом», — заключила депутат.

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Леткова подчеркнула в беседе с RT, что такая идеология, как чайлдфри, неприемлема для общества, которое хочет развиваться.

«Она деструктивна и ведёт просто к уничтожению человеческого рода. Это порождение Запада, это сейчас на Западе популярно так же, как и многие другие деструктивные проекты», — добавила собеседница RT.

По её мнению, запрет чайлдфри сейчас особенно актуален.

«Потому что мы находимся в такой демографической ситуации, когда нам нужно заботиться о приросте нашего населения, коренного населения особенно. Об этом всё время говорит президент, об этом говорит правительство, законодательные органы, потому что это действительно серьёзная проблема», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что финансовые меры поддержки семьи важны и нужны.

«Но если мы не будем ничего делать с этой идеологией, то наши финансовые меры, меры поддержки семьи не помогут в целом решить эту ситуацию. Я думаю, что это очень важный шаг в решении демографических задач в рамках нашей государственной идеологии. Мы надеемся, что эти меры сейчас будут приняты и это будет ещё одним шагом, не последним, наверное, но всё-таки важным, большим шагом в решении наших демографических задач», — заключила она.

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Не следует обвинять Запад в пропаганде бездетности. Число женщин, не желающих рожать ребёнка, остаётся «на уровне 50-60-70-х годов». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила профессор, руководитель общественной организации «За права женщин России» Людмила Айвар.

«Я знаю, что число женщин, не желающих рожать детей, как было на уровне 50-60-70-х годов, так оно и осталось. Примерно процент один и тот же, ничего не меняется. Просто кто-то рожает позже, кто-то рожает реже. С учётом того, что женское здоровье страдает в большей части в связи и с экологией, и с отсутствием мужчин, от которых можно рожать. Их становится всё меньше и меньше, детей становится меньше. Но это не показатель того, что движение чайлдфри укоренилось, и посмотрите, женщины не рожают. Этих чайлдфри не так много. Нам говорят: «Это пропаганда Запада, это всё их культура». Да неправда, посмотрите на всех этих звёзд. Анджелина Джоли, у неё сколько детей? У них у всех достаточно много детей».

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