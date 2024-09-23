В Совфеде потребовали запретить тетради с оскорбительными картинками

Направить письма в издательства, выпускающие школьные тетради, а также проработать вопрос законодательных изменений на этот счет на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 23 сентября потребовала его председатель Лилия Гумерова.

Зампред профильного комитета Совфеда Людмила Скаковская продемонстрировала коллегам школьные тетради по русскому языку, на обложке которых изображена смеющаяся рожица с высунутым языком, раскрашенным в цвета российского триколора. По мнению сенатора, такое изображение может нарушать закон о государственном флаге России и является оскорбительным.

«Мы точечно отработали ситуацию, тетради уже сняты с продажи, но мне бы хотелось подумать, что мы можем сделать, чтобы упреждать подобные ситуации», — сказала Скаковская.

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова коллегу поддержала, предложив проанализировать действующие нормативные акты на предмет того, какие требования предъявляются к школьным принадлежностям. Если потребуется, нужно внести поправки в эти документы, отметила сенатор. «Нужно с помощью профильного министерства этот вопрос проработать и обратиться в типографии, чтобы таких вещей у нас не появлялось», — заключила Гумерова.