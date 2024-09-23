Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) сообщила, что на экранах российских телезрителей возможны помехи в октябре. Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказали в пресс-службе РТРС, это может произойти из-за солнечной интерференции, которая начнется 27 сентября. По словам представителей сети, солнечная интерференция является сезонным явлением, которое воздействует на прием телепрограмм.

«В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит — на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки», — рассказали в РТРС.

В сети также добавили, что обычно инфраструктура сети защищает телетранцсляцию от солнечных аномалий, но иногда воздействие оказывается слишком сильным. При этом в РТРС подчеркивают, что возможные в этом случае помехи будут кратковременными, а если прием не восстановится, то достаточно включить и выключить телеустройство. В самом серьезном случае зрителю придется заново выполнить автопоиск телеканалов в меню, чтобы картинка восстановилась.

Ранее сильная вспышка на Солнце вызвала каскад полярных сияний на Земле.