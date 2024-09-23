В посольстве рассказали о содержании запертых на пароме в Южной Корее россиян

Граждане России, которые оказались заперты на пароме в городе Тонхэ из-за отказа во въезде в Южную Корею, не имеют жалоб на условия содержания. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Сеуле. Газета.Ru

"Росграждане покинут Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября в 15:00 по местному времени", - добавили дипломаты. ТАСС

По данным южнокорейской стороны, в общей сложности отказ во въезде в республику получили 16 граждан России. Отмечается, что сейчас они находятся на борту парома, который принадлежит компании Duwon Shipping Co. Lenta.ru