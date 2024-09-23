В Госдуме предложили сделать детские молочные смеси бесплатными

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с предложением наделить сухие молочные смеси для новорожденных статусом лекарственного препарата. Это позволит выдавать их бесплатно по рецепту, как это делается с другими лекарствами, передает РБК.

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«Грудное молоко – это единственное возможное питание для новорожденного ребенка. У нас всего лишь 5 % женщин не могут кормить грудью. Все остальные ситуации – это когда мы лечим ребенка», – пояснила депутат.

Сейчас стоимость одной банки гидролизата составляет примерно 2 тысячи рублей. По словам Татьяны Буцкой, в месяц требуется большое количество таких банок, и зарплаты родителей, к сожалению, не всегда хватает для их покупки.

Депутат отметила, что некоторые родители не могут позволить себе купить назначенный врачом гидролизат из-за высокой стоимости. В таких случаях они кормят ребенка разведенным коровьим молоком, что приводит к гибели детей.

Также, не все родители знают о возможности получать бесплатные лекарства по рецепту для детей до шести лет из многодетных семей. По мнению депутата, необходимо улучшить механизм реализации этого права, чтобы как можно больше семей могли воспользоваться им.

Кроме того, согласно законодательству, регионы должны расширять перечень лиц, имеющих право на такую льготу. В качестве примера депутат привела Москву, где дети из многодетных семей могут получать необходимые препараты бесплатно вплоть до 18-летнего возраста, передает РБК.

Ранее сообщалось, что Миронов предложил увеличить размер маткапитала и повысить выплаты на детей. Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» отметил, что многодетным семьям необходимо предоставить широкий спектр федеральных льгот. В частности, следует увеличить размер материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью, а также повысить выплаты на вторых и третьих детей.