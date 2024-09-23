Бардин прокомментировал информацию о своей госпитализации

Знаменитый советский мультипликатор Гарри Бардин в понедельник, 23 сентября, опроверг информацию о своей экстренной госпитализации.

По его словам, он находится на плановом обследовании и хорошо себя чувствует.

— Я чувствую себя прекрасно. Это дежурное обследование, — передает слова Бардина РИА Новости.

До этого, 23 сентября, в СМИ распространилась информация, что Гарри Бардина экстренно госпитализировали в столице с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление.

Сообщалось, что Бардин якобы находится в реанимации.

Стало известно, что заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в столице. У нее парализовало правую часть тела. Отмечается, что это последствия инсульта, который она перенесла четыре года назад. У нее были сложности с ходьбой, нарушены память и речь. Актрису будут наблюдать невролог и логопед.

12 сентября сообщалось, что народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы, сейчас мужчина находится дома. Он перенес сердечный приступ. Ему стало плохо днем 10 сентября. Сын Щербакова вызвал скорую, после чего врачи доставили актера в больницу имени Склифосовского.