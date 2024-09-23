Новое фото Ирины Болгар с Дуровым и его братом смутило пользователей Сети

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, показала фото с предпринимателем и его братом Николаем Дуровым и смутила пользователей сети. Новая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном кадре Болгар и упомянутые мужчины сидели за столом на лужайке вместе с маленькой девочкой. При этом автор поста позировала в черном корсетном платье с пышной юбкой и глядела в камеру вместе с ребенком. В свою очередь, Дуровы были одеты в повседневные наряды и смотрели в сторону от снимающего.

Юзеры высказались о фото в комментариях. «Выглядит так, как будто оба Дуровых под препаратами и в смирительных рубашках», «Просто образец счастливой семьи. Павла будто наказали и заставили сидеть за столом (...)», «Какие все веселые на фото, прямо счастье полной ложкой», «Почему Павел в шапке?», «Это точно не фотошоп?», «Все это фотошоп и искусственный интеллект. Вы серьезно на это ведетесь?», «Тут явно всех соединили с разных фото», — заявили они.

Ранее в сентябре Ирина Болгар раскрыла свои ежемесячные траты.