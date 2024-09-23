Мультипликатор Гарри Бардин экстренно госпитализирован

Режиссер мультфильмов «Летучий корабль» и «Пиф-паф, ой-ой-ой» Гарри Бардин экстренно госпитализирован в Москве с жалобами на высокое давление. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 83-летний мультипликатор также пожаловался на аритмию и сейчас находится в реанимации.

При этом Mash отмечает, что режиссер «отказался жаловаться на здоровье по телефону и назвал посещение больницы плановой госпитализацией».

Ранее стало известно о том, что актриса Елена Кондулайнен попала в больницу в Москве. По данным СМИ, у нее парализовало правую часть тела.