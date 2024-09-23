Студентку ВШЭ могут отчислить за плевок в плакат о наборе в ВС РФ

Дисциплинарные меры будут применены к студентке первого курса ВШЭ Александре Дорошенко, плюнувшей на плакат с сообщением о наборе на службу по контракту в ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Университет даст правовую оценку действиям совершеннолетней первокурсницы факультета компьютерных наук Александры Дорошенко, к ней будут применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с правилами внутреннего распорядка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что согласно этим правилам студент может быть отчислен, если его действия наносят вред деловой репутации университета.

"Это включает несоблюдение общественного порядка или общепринятых норм поведения как на территории университета и в общежитиях, так и за их пределами", - уточнили в пресс-службе.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал студентку за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В пресс-службе суда ТАСС сообщили, что, находясь в баре, она плюнула на плакат, на котором было размещено "Служба по контракту в ВС РФ", привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации. Тем самым студентка совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Суд оштрафовал ее на 40 тыс. рублей. В суде также пояснили, что на судебное заседание Дорошенко явилась, фактические обстоятельства по делу признала, а также пояснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавала отчет своим действиям.