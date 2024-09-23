Правительство РФ поддержало запрет пропаганды чайлдфри

Российское правительство «концептуально» поддержало законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение кабинета министров.

Летом 2024 года замглавы Минюста Всеволод Вуколов сообщил о разработке в России законопроекта против пропаганды чайлдфри. Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России следует запретить идеологию чайлдфри.

При этом Матвиенко заверила, что власти РФ не допустят нарушений прав женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Она подчеркнула, что государство «никогда не будет навязывать» рождение детей.

Целью законопроекта, который поддержало правительство, было названо сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Документ предполагает «установление защиты» от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. ТАСС отмечает, что за пропаганду чайлдфри планируют ввести штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

В кабинете министров заявили, что концептуально поддерживают законопроект при условии его доработки. Чиновники призвали уточнить понятие «отказ от деторождения», чтобы к пропаганде нельзя было отнести отказ от рождения детей по религиозным, медицинским причинам или в случае изнасилования.