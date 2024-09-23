В Госдуме назвали главные критерии для штрафа за пропаганду чайлдфри

Штрафы за пропаганду чайлдфри при принятии законопроекта могут назначить, если распространять идеологию в социальных сетях или по телевидению, предупредила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что действовать закон будет по подобию запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Отказ от детей, фраза «дети — это обуза» — это уже пропаганда, независимо от того, где она есть: в Telegram-канале или на экране телевизора. Одиночный пикет с призывом поддержать чайлдфри — это уже пропаганда. За это административное наказание, примерно, что и в законе о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — пояснила депутат.

По словам парламентария, у нее есть свой взгляд на данную проблему. Как считает Останина, такие законы необходимо принимать, когда все остальное уже сделано. Так, уточнила парламентарий, предложены меры материальной поддержки молодых родителей, которые пока не приняты. По ее мнению, чайлдфри нельзя назвать безобидной идеологией.

«Когда-то казалось смешным: подумаешь, гей-парады. А потом это оказалось несмешным. Это не просто субкультура, а целая философия жизни и навязывание однополых отношений, которые приводят к деформации целого поколения. За рубежом появляются законы об однополых браках, и мы вынуждены реагировать. Я думаю, закон о запрете пропаганды чайлдфри будет поддержан Госдумой», — заключила Останина.

Правительство России ранее концептуально поддержало законопроект, предполагающий запрет пропаганды чайлдфри, но с условием его доработки. Проект закона направлен на сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.