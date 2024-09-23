Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сменила фамилию в социальных сетях. В своем Telegram-канале она сообщила, что теперь она снова Ким.

Ким является девичьей фамилией Татьяны. Она сменила ее после заключения брака с Владиславом Бакальчуком.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким», — написала она, также изменив фотографию в канале.

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Напомним, что летом основательница Wildberries заявила, что разводится со своим супругом Владиславом. Мужчина утверждал, что рейдеры якобы «оградили» Татьяну от семьи, чтобы заполучить контроль над маркетплейсом. Позднее Wildberries объединился с компанией Russ Outdoor в общую компанию «РВБ».

30 июля суд зарегистрировал иск Татьяны о расторжении ее брака. На следующий день суд вынес определение об оставлении заявления без движения. В августе в суде заявили, что запросили у сторон необходимые документы.