Накануне Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, рассказала в своем инстаграме* о суммах, которые она ежемесячно тратила на себя и детей, пользуясь общим с Дуровым счетом. Сумма подписчиков шокировала. Бурные обсуждения вызвала и новая архивная фотография, которой Болгар сопроводила пост.

Снимок, заявленный как свидетельство некогда счастливой совместной жизни, показался подписчикам жутковатым. Они задаются вопросами: почему в кадре все смотрят в разные стороны? Павел выглядит угрюмым, а Николай и вовсе отрешенно смотрит в сторону. Ирина при этом выглядит счастливой в своем нарядном пышном платье черного цвета и будто готова в любой момент сорваться на бал.

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«Какие все веселые на фото, прям счастье полной ложкой», «Может, там похороны у них», «Два "счастливых" мужика в кадре... А почему нарядная только женщина на фото?», «Просто образец счастливой семьи на фото... Пашу будто наказали и заставили сидеть за столом с семьей, как подростка, которого от компа оторвали», «Почему Павел в шапке сидит за столом?», «Паша прифотошопленный», — заметили в комментариях к свежему посту предполагаемой матери троих детей Павла Дурова.

Ранее Ирина Болгар, о которой известно не много, раскрыла новые факты из своей жизни.