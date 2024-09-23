Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве

Telegram-канал Mash сообщает, что актриса Елена Кондулайнен попала в больницу в Москве. Как утверждает канал, у нее парализовало правую часть тела.

По данным Mash, госпитализация 66-летней актрисы связана с проблемами, возникшими четыре года назад. Сообщалось, что в июле 2020-го актрисе стало плохо в ресторане, у нее заболела голова и проявились нарушения речи. Ее госпитализировали с подозрением на инсульт.

После госпитализации и лечения актриса рассказывала, что соблюдает все рекомендации врачей, ведет здоровый образ жизни и занимается лечебной физкультурой. В августе 2024 года СМИ сообщили, что у Кондулайнен снова возникли нарушения речи и другие симптомы.

По данным Mash, реабилитация актрисы продлилась полтора месяца. Процесс осложнялся переломом, который она перенесла в начале года. Однако в результате реабилитации актриса стала увереннее ходить и снова смогла двигать пальцами правой руки.