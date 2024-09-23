В РФ начнут записывать депортацию мигрантов на видео

Судебные приставы получат возможность записывать весь процесс депортации мигрантов на видео. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

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«ФССП будет снимать на видеокамеру всю свою работу — от конвоирования уклонистов в суд до выдворения иностранцев за пределы России», — говорится в публикации.

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Отмечается, что отснятые видеоматериалы будут храниться в архиве, а о съемке приставы будут предупреждать заранее. Для записи процесса будут использоваться IP-камеры, видеорегистраторы, фотоаппараты и прочие устройства.

В ФССП полагают, что видеорегистрация позволит избежать совершения мигрантами правонарушений.

До этого РЕН ТВ сообщало, что в Ленинградской области безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Инцидент произошел в поселке Токсово. Неизвестный мужчина совершил надругательство над детьми на детской площадке.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.