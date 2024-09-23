Следующую перепись населения России решили провести в новом формате

Всероссийская перепись населения в 2030 году пройдёт в цифровом формате. Об этом говорится в проекте стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, передаёт РБК.

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Отмечается, что в 2030 году будут впервые использованы данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы.

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Согласно проекту стратегии у граждан России сохранится «гарантия самоопределения»: они смогут уточнить предзаполненные данные и добавить недостающую информацию.

Ранее перепись населения России, проведённая в 2021 году, выявила пять исчезнувших языков и один заснувший.

Также в Росстате заявили, что рождаемость в России начнёт расти с 2028 года.