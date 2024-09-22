Власти Оренбуржья объяснили отъезд сына губернатора в США

В сети раскритиковали губернатора Оренбургской области Дениса Паслера после того, как стало известно, что его сын уедет в США выступать за молодежную хоккейную команду из Нью-Джерси. Замглавы министра региональной и информационной политики области Инна Аверкова призвала в беседе с RTVI не смешивать политику и спорт.

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Некоторые интернет-пользователи высказались неодобрительно об отъезде Паслера-младшего в США и напомнили, что его отец находится под санкциями и неоднократно осуждал политику Запада.

«Ему (сыну губернатора. — прим. ред.) предложили, и он посчитал нужным пройти эту школу. Контракт у него всего на год. Потом он вернется в Россию и будет играть в клубах, которые захотят с ним сотрудничать», — сказала чиновница.

По словам Аверковой, Паслер-младший с пяти лет занимается хоккеем и нуждается в опыте. Она отметила, что кумиром 16-летнего спортсмена является капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который выступает в США, но при этом любит Россию и является основателем общественного движения Putin Team.

Она напомнила, что во время парижской Олимпиады в России осуждали Международный олимпийский комитет за смешивание спорта с политикой, и призвала не руководствоваться тем же подходом к сыну губернатора.