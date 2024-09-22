Умер Марк Абелев, экс-супруг режиссера Галины Волчек

Известный советский и российский ученый Марк Абелев, бывший супруг режиссера Галины Волчек, скончался в Москве на 90-м году жизни. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По данным телеканала, доктор технических наук, профессор Абелев умер в своей квартире в Астраханском переулке. Жена вызвала медиков, но они не успели спасти пожилого москвича.

Марк Юрьевич Абелев родился 26 февраля 1935 года. Закончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева в 1956 году по специальности «Конструкции промышленных и гражданских сооружений».

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Вопросы ускорения консолидации сильносжимаемых водонасыщенных глинистых грунтов основания сооружений при вертикальном дренировании».

В 1966 году ученый женился на Галине Волчек, худруке театра «Современник». Через 10 лет брак распался по инициативе супруги.

В 1978 году защитил диссертацию на тему «Слабые водонасыщенные глинистые грунты как основания промышленных и гражданских сооружений», представленную на соискание учёной степени доктора технических наук по научной специальности 05.23.02 — Основания и фундаменты, подземные сооружения.

Абелев принимал участие в реконструкции здания Малого театра, фундамент которого находится в непосредственной близости от подземной реки Неглинка.

С 2012 года возглавлял центр инновационных технологий в строительстве при Высшей школе экономики, также являлся профессором кафедры механики грунтов и геотехники института гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ и руководил собственной фирмой.

Марк Юрьевич Абелев — доктор технических наук (1979), профессор (1980), заслуженный профессор НИУ ВШЭ (2019), заслуженный строитель РСФСР (1990), лауреат Государственной премии СССР (1991).