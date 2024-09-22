В Сочи предупредили о формировании смерчей над морем

Власти Сочи и МЧС региона выпустили штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений и формировании смерчей на территории города-курорта в ближайшее время.

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По данным синоптиков, с вечера воскресенья и по 25 сентября включительно во всех районах Сочи и на федеральной территории "Сириус" прогнозируются сильные дожди, ливни с грозой и крупным градом, а также резкое усиление ветра до 22-27 метров в секунду.

На местных реках ожидается резкий подъем уровней воды, причем на отдельных участках с превышением неблагоприятных отметок. А в окрестных горах существует риск схода селевых потоков малого объема.

Кроме того, 23, 24 и 25 сентября на участке Магри - Веселое (это все Черноморское побережье муниципалитета) имеется опасность формирования смерчей над морем.

Сообщается, что ситуацию контролирует оперативный штаб, а все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Власти и спасатели советуют сочинцам и гостям курорта отказаться от походов в горы и отдыха у воды. Если смерч застиг человека на улице, не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам и баннерам.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

"112" - единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);

"01" - единый номер пожарных и спасателей (с городского);

"101" - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.