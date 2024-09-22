Знаменитые фены потребовали запретить в России

Знаменитые фены Dyson потребовали запретить в России. Эксперты считают, что устройства портят женские шевелюры. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщила тритментолог Татьяна Лисина.

— Количество случаев, когда ко мне обращаются женщины с тяжело поврежденными от так называемых волшебных фенов Dyson волосами — перешло все допустимые границы, — рассказала Лисина.

Лисина начала с исторической справки и напомнила, что Dyson является международной научно-технической компанией, офис которой находится в недружественной Великобритании. По ее словам, благодаря успешной работе западных маркетологов россияне скупают дорогие продукты, которые уничтожают их волосы. При этом цена Dyson искусственно завешена.

В результате страдает не только бюджет семьи, но и здоровье женщин, которым дарят дорогие девайсы. Она призвала в своем Telegram-канале мужчин категорически отказаться от таких презентов — лучше оплатить лечение волос или другие процедуры.

В свою очередь, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова рассказала «360.ru», что все фены работают примерно одинаково, и Dyson в России не стоит запрещать.

— Мне кажется, какая-то политическая вещь, маркетинговая, — рассказала специалист.

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