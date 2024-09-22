Экс-адвокату Эльману Пашаеву может грозить увольнение из армии или дисциплинарное наказание. Это обусловлено тем, что мужчина без разрешения покинул воинскую часть и приехал в Москву до своего задержания, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Эльман Пашаев номинально числился танкистом — командиром экипажа Т-80. Вместе с тем, пояснили журналисты, бойцы пятой бригады, где он обосновался, его так ни разу и не видели.

По их словам, единственным способом легально покинуть часть является направление в служебную командировку, но сведений об отправке Пашаева по делам части не поступало. За несоблюдение требований военной службы бывший адвокат может быть подвергнут дисциплинарным мерам, включая увольнение.

Напомним, что Эльман Пашаев был задержан по показаниям предпринимателя Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской. Экс-адвокат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.