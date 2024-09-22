Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» прошла в Красногорске

Панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле» прошла в Никольском соборе Красногорска спустя полгода после трагедии. Об этом стало известно в воскресенье, 22 сентября.

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В храме собралось несколько десятков верующих, чтобы помянуть погибших.

— Полгода прошло с того момента, когда произошла трагедия в «Крокусе». Трагедия не могла не отозваться в сердцах всех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен, — заявил священник Евгений Савин.

По его словам, люди любят размышлять на вопросы о том, почему в мире происходят страшные вещи. Ответ на это содержится в Священном Писании. При умножении беззаконностей во многих охладевает любовь, а по причине уменьшения любви растет беззаконие, пишет ТАСС.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших составляет 144 человека, а пострадавших — более 500. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».