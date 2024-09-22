Татьяна Бакальчук, основательница маркетплейса Wildberries, заявила, что простилась с погибшими в ходе инцидента в Москве сотрудниками компании. Об этом пишет «СтарХит».

Стрельба в головном офисе Wildberries произошла 18 сентября после словесной перепалки между правоохранителями и спутниками бизнесмена Владислава Бакальчука, который пришел в компанию с тем, чтобы урегулировать ряд спорных моментов.

Жертвами перестрелки стали двое охранников корпорации — Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Их тела доставили в столицу Ингушетии Магас, где с мужчинами смогли проститься родные и близкие.

Wildberries объявила в компании день траура по погибшим при ЧП в офисе в Москве

«Гибель ребят — это огромная трагедия не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании, для меня лично. Они были самыми настоящими героями. Они навсегда останутся в нашей памяти. А их семьи — это теперь наши семьи», — признала Бакальчук.

Предпринимательница констатировала, что компания не сможет вернуть ребят к жизни, но будет заботиться об их семьях.